Медицинска сестра от нашата болница участва в експедиция до Елбрус

16.08.2025 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" | Сливен | преди около 1 час | 58

Старшата медицинска сестра на Отделението по ортопедия в МБАЛ "Д-р Иван Селимински -Сливен" - Боряна Инджова, участва в експедиция до връх Елбрус.

В екипа бяха общо 8 човека - три жени и петима мъже. Това са трима планински водачи от Discovery team, които са организатори на изкачването - Жельо Парушев, Ирена Мирчева и Бранимир Желязков. Останалите участници бяха трима планински спасители от ПСС Сливен - д-р Евгений Тенчев, Милен Анастасов и Тодор Ников, Боряна Инджова и Светла Веселинова - учителка от ТД „Нови хоризонти“- Варна. Техен водач е бил Вика Клименко.

На 6 август екипът успешно изкачи „покрива” на Европа в Кавказ – връх Елбрус, 5642 м.

"Съдбата беше с нас. Половин час преди селището Трескол - начална точка за Елбрус, имаше препятствие. Полицията затвори пътя, защото река Баксан беше преляла заради свлачище. Водната стихия беше заляла пътя с тонове кал и камъни. След 3 часа чакане, полицията пропусна колите по обходен "черен" маршрут. След като преминахме, той беше затворен. Изкачвахме през нощта на 5 срещу 6 август при ясно време. Видяхме изгрева на слънцето. От върха гледката е прекрасна. Температурата беше минус 10 градуса. Имаше силен вятър със скорост около 70 километра в час и заради него престоят на върха е кратък, но неповторим", каза Боряна Инджова. Тя е на 42 години. Занимава се с планинарство и височинно изкачване близо 15 години. Благодарна е на съдбата, че я среща със сърцати и смели хора по пътя към върховете. От 22 години е медицинска сестра в сливенската болница. Казва, че има възможността да работи със страхотен екип и всеотдайни колеги, отдадени на работата си и пациентите.