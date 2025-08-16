Освещаване на храм „Св. Троица“ в с. Бероново

16.08.2025 14:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 4 часа | 32

На 16 август в с. Бероново бе извършено тържествено освещаване на новоизградения храм „Св. Троица“, последвано от Архиерейска св. Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Клиросното пеене бе изпълнено от дякон Владимир Рогачев и г-н Александър Учиков, които със своите песнопения допринесоха за молитвеното настроение на празника.

Множество вярващи от селото и околността изпълниха новия Божи дом, за да споделят радостта от освещаването. Сред присъстващите бяха областният управител на Бургас г-н Владимир Крумов, областният управител на Сунгурларе г-н Димитър Гавазов, кметът на с. Бероново г-жа Теменужка Стоянова, кметът на Карнобат г-н Георги Димитров, както и дарители, зографи и архитектът на храма г-н Ханс Нак.

В своето архипастирско слово митрополит Арсений подчерта значението на храма като духовен център за всяко християнско общество, като място за молитва, утеха и среща с Бога.

В знак на признателност владиката подари икони на Пресвета Богородица на спомоществувателите и благодетелите, които със своите трудове и дарения съдействаха за изграждането и благолепието на новия Божи храм.

Снимки от св. Литургия