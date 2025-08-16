Сливен, кратки вечерни новини, 16.08.2025 г., събота

16.08.2025 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 1

Старшата медицинска сестра в отделението по ортопедия на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен, Боряна Инджова, стана част от експедиция до връх Елбрус.

На Голяма Богородица, църквата „Успение Богородично“ в село Младово отбеляза своя храмов празник.

В Сливен започна информационна кампания на ТП на НОИ, посветена на въвеждането на еврото.

Областният управител Чавдар Божурски назначи работна група и проведе среща във връзка с нерегламентирани дейности с излезли от употреба моторни превозни средства в село Чинтулово.

На 18 август от 21:00 ч. на площад „Цар Освободител“ в Сливен ще бъде излъчен безплатно филмът „Без крила“, с който ще завърши инициативата „Лятно кино на открито“.

Община Сливен извърши ремонт на оградата и северните товарни рампи в Детска ясла № 13 в кв. „Ново село” в Сливен.

Млад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки контузии, след като е бил прегазен нееднократно умишлено от свой съсед.