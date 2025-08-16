Национален възпоменателен събор „Петрова нива“

16.08.2025 23:49 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 13 часа | 46

В местността „Петрова нива“ край Малко Търново се проведе Националният възпоменателен събор, посветен на 122 години от Илинденско–Преображенското въстание. Честването беше под почетния патронаж на президента Румен Радев.

Програмата включваше научна конференция, туристически поход, изложба и концерти. Кулминацията настъпи в 20:00 часа със заупокойна молитва в храм–костницата „Света Петка“, която бе отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в съслужение с йеромонах Андрей и архидякон Поликарп. Молитвено участие взеха архидякон Вартоломей и дякон Владимир Рогачев, г-н Александър Учиков и г-н Рафаил Янакиев.

Веднага след това се състоя тържествена проверка на представителни военни части от Военноморските сили и Националната гвардейска част. Президентът Румен Радев, председателят на Народното събрание Наталия Киселова и други официални лица почетоха паметта на героите, паднали за свободата на България.

За втора поредна година заря не беше проведена заради опасността от пожари, но празничната атмосфера бе допълнена от концерт с участието на популярни изпълнители на странджански фолклор.