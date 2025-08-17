С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в периода 22 – 24 август 2025 г. в гр. Созопол ще се проведат Дни на православното кино. Събитието се организира съвместно от Община Созопол и Църковното настоятелство при храм „Св. Георги“, с любезното съдействие на Пловдивската Православна Телевизия (ППТВ).
Дни на православното кино в Созопол
