Дни на православното кино в Созопол

17.08.2025 14:11 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 16

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в периода 22 – 24 август 2025 г. в гр. Созопол ще се проведат Дни на православното кино. Събитието се организира съвместно от Община Созопол и Църковното настоятелство при храм „Св. Георги“, с любезното съдействие на Пловдивската Православна Телевизия (ППТВ).