17.08.2025 19:42 , Диспечер (ВиК Сливен)

Излъчване: ВиК-Сливен | България | преди 30 минути | 2

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради профилактика на съоръжения и извършване на ремонтни дейности, на 18.08.2025г. от 08. 00ч. до отстраняване е възможно нарушаване водоподаването на град Твърдица . Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.