Жеравна отново става столица на българщината с Фестивала на фолклорната носия

В дните от 22 до 24 август 2025 г. живописната Жеравна ще се потопи в атмосфера на миналото с един от най-емблематичните културни празници у нас – Фестивала на фолклорната носия. Над 30 каба гайди ще дадат началото на тридневното тържество, което превръща местността „Добромерица“ в свят без телефони и забързаност – свят на носии, песни, хора̀ и споделени емоции.

Атмосфера и традиции

Калдъръмът на Жеравна ще посрещне хиляди гости, облечени в народни носии, а поляните ще оживеят с народни борби, надигравания и конкурси за най-автентични облекла и старинни пафти. Вечерите ще пламтят в нестинарски огньове, ще звънят медни чанове и ще ухае на чеверме, докато стари и млади заедно се хващат на кръшно хоро.

Акценти в програмата

Откриване с връчване на годишното отличие „Апостол на българщината“ – 22 август, 20:00 ч.

Концерти с участието на Национален фолклорен ансамбъл „БЪЛГАРЕ“, ансамбъл „Странджа“, Нелина, Петя Панева и „100 каба гайди“

Нестинарски игри, народни борби и надигравания под открито небе

Конкурси за най-автентични носии, детско народно облекло и празнични украси

Връчване на поетичната награда „Стефан Шарлопов“ и музикалната награда „Иванчо Музиканта“

Кулминация с „Олелията“ – нощ на хора̀ и песни край големия огън

Организация и достъп

Фестивалът е със свои правила – вход имат само посетители, облечени в народна носия, с отворено за българското сърце. Подробна програма и условия за участие могат да бъдат намерени на официалната Facebook страница на събитието: https://www.facebook.com/festival.jeravna?locale=bg_BG

Събитието се организира с партньорството на Министерството на туризма и е не просто празник, а връщане към корените и единение чрез традицията.