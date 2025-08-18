Нова Загора отбеляза Успение Богородично с празнична литургия и поздрави към имениците

18.08.2025 09:53 , Людмила Калъпчиева

На 15 август 2025 г., в утрото на големия християнски празник Успение на Пресвета Богородица, кметът на Община Нова Загора Галя Захариева посрещна кметове на населени места, общински съветници и служители от Общинската администрация, които носят името Мария или негови производни. Празничната среща бе изпълнена с топли пожелания за здраве, благополучие и семейно щастие, като всеки от имениците получи и символичен подарък.

По-късно в храм „Св. Успение Богородично“ в града беше отслужена тържествена света литургия, оглавена от архиерейския наместник на Нова Загора Иван Стоянов. Божият дом се изпълни с множество миряни, дошли да отдадат почит и да се помолят за здраве и благословение. Сред присъстващите бяха и кметът Галя Захариева, както и заместник-кметът Нина Генчева.

Пред иконата на Божията майка вярващите запалиха свещи и отправиха своите молитви за мир, закрила и духовна сила за своите семейства и близки.

Празникът Успение Богородично е сред най-тачените в православния календар. Той бележи края на двуседмичните Богородични пости и възпява Божията майка като покровителка на майчинството и семейството, стожер на дома и символ на християнската обич и милосърдие.