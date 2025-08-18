Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 18.08.2025 г.

18.08.2025 09:58 , Людмила Калъпчиева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 15.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 18.08.2025 Г.

Нова Загора: Пътно произшествие с пострадал е станало на 17 август на автомагистрала „Тракия“. Сигналът е получен в 18,00 часа. Инцидентът е станал в района на км. 232, в землището на община Нова Загора, между три автомобила, движещи се в посока град Бургас - „Хонда Акорд“, управляван от жена на 46 години от град Карнобат, „Хюндай Соната“, управляван от мъж на 32 години от град София, и „Пежо 308“, управляван от мъж на 62 години от град Бургас. При произшествието е пострадал водачът на лекия автомобил „Хюндай“, който е откаран в болнично заведение в град Стара Загора за оказване на медицинска помощ. Причините за произшествието са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Късно вечерта на 14 август в РУ-Сливен е получен сигнал за пътно произшествие на ул. „Дели Ради“ в град Сливен с пострадал мъж на 39 години, който е откаран в болнично заведение и настанен за лечение с опасност за живота. Водачът, причинил произшествието, е напуснал мястото. В хода на работата по установяване на обстоятелствата, довели до произшествието, полицейските служители констатират умишлени действия от страна на водача на автомобила. Уведомена е Окръжна прокуратура- Сливен. Предприети са незабавни издирвателни действия от служители на сектор „Криминална полиция“ и участък „Запад“ към РУ-Сливен, към тях се включват и колегите им от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в ОДМВР-Сливен. Водачът и автомобилът са установени, като в късния следобед на 15 август той е задържан. Водачът е на 42 години, жител на община Сливен. Първоначално е задържан за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокуратурата.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за управление на нерегистрирано моторно превозно средство. На 17 август в град Сливен при проверка на мотоциклет „КТМ 620“ се установява, че регистрацията на превозното средство е прекратена. Мотоциклетът е управляван от мъж на 26 години от град Сливен.

Твърдица: Криминалисти от РУ-Твърдица са задържали криминално проявена жена на 46 години за кражба на вещи от лек автомобил. Сигналът е получен на 17 август в 16,00 часа. Жена на 33 години е заявила, че от личният й лек автомобил „Фолксваген Голф“ е открадната дамската й чанта, съдържаща лични документ и 400 лева. След проведените незабавни издирвателни действия извършителят е задържан – жена на 46 години от град Твърдица. Част от откраднатите вещи и паричната сума са иззети и предадени. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в дните от 15 до 18 август. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от РСПБЗН- Сливен /8/, РСПБЗН-Нова Загора/1/, РСПБЗН-Твърдица /1/ и РСПБЗН-Котел /1/. Оказана е техническа помощ при 2 от сигналите. 7 екипа са оказали помощ на други регионални служби и съседни области.

На 15.08.2025 г., в 14,22 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в стопанска постройка и сухи треви в землището на село Селиминово. Най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Произшествието е ликвидирано от 3 екипа на РСПБЗН-Сливен, 1 екип на РСПБЗН-Твърдица и доброволци от селото. Пожарът е започнал да гори от сметище и се е разпространява в сухите треви от двор в двор. Спасени са 5 сгради. Унищожени са 3 паянтови постройки, 5 кубика дърва за огрев и 3 декара овощни градини.

На 16.08.2025 г., в 22,14 часа, в РСПБЗН – Сливен, е получен сигнал за пожар в производствено помещение в завод "Е. Миролио" ЕАД – Сливен. Най-вероятната причина за пожара е късо съединение в климатично тяло. Горенето е забелязано от охранителите на завода, които подават сигнала за пожар на 112. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Спасени са 1 сграда и 80 машини и съоръжения. Унищожени са 10 броя компютърна техника, мебели, дограма и 2000 кв.м. опушени стени.

На 18.08.2025 г., в 05,54 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в гараж към къща на ул. „Дибич Забалкански“ в град Сливен. Най - вероятната причина за пожара е късо съединение в ел. инсталацията на автомобил „БМВ“, който се е намирал в гаража. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са лекият автомобил и 20 кв. м. покрив на конструкция.