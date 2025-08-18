18.08.2025 10:11 , Людмила Калъпчиева

преди около 1 час

На 16 август 2025 г., в театралния салон на читалище „Единство“ – с. Жеравна, се проведе тържествена вечер, посветена на живота и творчеството на народния певец Иван Кремов, оставил ярка следа в българската народна музика и култура.

Сред специалните гости на събитието бяха негови близки и роднини, г-н Теодор Иванов от гр. Котел – изследовател на жизнения и творчески път на певеца, както и семейство Маркови от Варна – фолклорни изпълнители и преподаватели, отдали почит към делото на Кремов.

Културна програма

Програмата включваше:

лекция на тема „Разказ за живота и творчеството на Иван Кремов“, изнесена от г-н Теодор Иванов;

изпълнения на Певческия хор при читалище „Единство – 1870“, с. Жеравна;

рецитал от музейните служители на Исторически музей – Котел – Магдалена Мавродиева, Стела Янкова и Венета Люцканова;

участия на младите таланти от НУФИ „Филип Кутев“ – Котел, Зара Мартинова и Николай Митев.

Финалът на вечерта бе особено емоционален – с изпълненията на семейство Маркови от Варна, ученици и последователи на Иван Кремов, които вдъхнаха нов живот на неговите песни.

Организация

Събитието бе организирано от читалище „Единство – 1870“ – Жеравна и Исторически музей – Котел, като отдаде почит на един от големите народни гласове на България, оставил трайна следа в културното ни наследство.