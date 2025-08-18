ВиК-Сливен съобщава за улици и участъци, по които ще се извършват строително-монтажни работи за периода от 18-и до 31.08.2025 година.
Подробната информация може да откриете в прикачения файл.
