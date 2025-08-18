Сливен, кратки вечерни новини, 18.08.2025 г., понеделник

18.08.2025 16:00 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 36 минути | 69

С много песни, танци и добро настроение премина снощи в село Гергевец четвъртото издание на празника „Заедно от миналото към бъдещето“.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 15 сигнала за произшествия в дните от 15 до 18 август.

На 18 август от 21:00 часа в центъра на Сливен, до Общината” ще бъде прожектиран безплатно филма “Без криле”.

Изложба „Багрите на женската природа“ ще бъде открита в галерия “Май” на 19 август.

На 23 август в местността Карандила ще се проведе XXII Национален събор на каракачаните.

Изложба живопис на Богдан Дюлгеров ще бъде открита на 29 август в галерия “Май”.

Васил Найденов ще изнесе концерт на крепост “Туида” на 29 август от 19:00 часа.