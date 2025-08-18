18.08.2025 18:01 , Връзки с обществеността

Лятното кино в Сливен завършва тази вечер с филма „Без крила“. Прожекцията ще се състои от 21 часа, но в зала "Сливен" заради очакван дъжд.

„Без крила“ е българска биографична спортна драма от 2024 г. Разказва за параолимпийския шампион Михаил Христов, изигран от Наум Шопов-младши. Режисьор и сценарист е Ники Илиев, а продуцент е Башар Рахал.

Историята разказва за живота на параолимпийския световен шампион по дълъг скок от момента, в който губи двете си ръце при инцидент с електрически ток и взема решение да се занимава професионално със спорт. Героят минава през катарзиса да започне нов живот без ръце. Минава през редица трудности, както на спортния терен, така и в личните си отношения – с родителите му, с треньора му, с момичето, в което се влюбва, и най-вече с това, че не може да приеме случилото се. И стига дотам, че става шампион на дълъг скок, изобретател на нов вид протези и мотивационен говорител.

Досега Община Сливен организира прожекции на „Гунди-легенда за любовта“ и „Клас 90“. Лентите предизвикаха голям интерес сред сливенската публика, като филмът за легендата на „Левски“ беше излъчен в две вечери.

Организатор на събитието е Община Сливен.