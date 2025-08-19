Твърдица под ритъма на музиката и младостта – грандиозно лятно парти на открито

Стадионът в Твърдица се превърна в сцена на енергия, танци и светлини по време на голямото лятно парти под открито небе, което събра младежи и гости от града. Вечерта премина под звуците на House & Freestyle музика, мощни бийтове и незабравима атмосфера, която превърна събитието в истински музикален спектакъл.
Музикална програма
Заряда на партито поддържаха DJ Marto G & Petar Nikolov, DJ Plamen Stoianov и DJ Stefy, които с умелите си сетове превърнаха нощта в пъстро музикално преживяване.
Социална инициатива
Специален акцент в събитието бе инициативата на Община Твърдица и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Младите хора получиха тениски с послание:
„Най-добрият коктейл за лятото – приятели, приключения, здраве“ – с ясно напомняне, че шофирането в нетрезво състояние е абсолютно недопустимо, а разумният избор е ключът към безопасното забавление.
Енергия и настроение
Стадионът се изпълни с танци, усмивки и емоции. Въпреки горещата лятна нощ, усещането за общност и младежки дух превърна партито в незабравимо преживяване.
С това събитие Община Твърдица още веднъж доказа, че може да бъде център на настроение, позитивни емоции и вдъхновение за младите хора.