Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 19.08.2025 г.

19.08.2025 10:54 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 33 минути | 31

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 18.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 19.08.2025 Г.

Сливен: В РУ-Сливен е започнато досъдебно производство за причиняване на лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Сигналът е получен на 18 август от телефон 112. 39-годишен криминално проявен мъж е упражнил насилие спрямо бившата си приятелка. Работата по случая продължава. На жената е предложена правна помощ.

В РУ-Сливен е започнато бързо производство за използване на неистински официален документ – свидетелство за управление на МПС. На 18 август в сградата на сектор „Пътна полиция“ в град Сливен, е установен 36-годишен мъж от село Пъдарево, който е представил фалшива шофьорска книжка- образец от Великобритания, като по първоначални данни е направил постъпки да я замени за българска.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за причинени материални щети на лек автомобил „Опел Корса“. Сигналът е подаден на 18 август. Автомобилът се е намирал на улица в село Чинтулово. Заявителят е установил, че са счупени предно панорамно стъкло, стопове и странични огледала. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 5 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят преки щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от РСПБЗН- Сливен /1/ и РСПБЗН-Нова Загора/2/. Оказана е техническа помощ при 1 от сигналите.

На 18.08.2025 г., в 18,06 часа, в РСПБЗН - Нова Загора е получен сигнал за пожар в навес към частен имот в село Баня. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Унищожени са 140 кв.м. от сградата. Спасени са 4 сгради.