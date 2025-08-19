19.08.2025 10:56 , Людмила Калъпчиева

Туида Нюз | Сливен

Засечени са скорости над 200 км. ч. на автомагистрала „Тракия“ и автомобили, които са да се движат зад служебни автомобили със специален режим като са използвали скоростта им

81 екипа на ОДМВР-Сливен са били ангажирани да следят за спазване на Закона за движение по пътищата през почивните дни на територията на областта. Проверени са 984 МПС и 1286 лица.

218 са засечените скорости над ограниченията. От тях 187 са водачи на леки автомобили и 31 на товарни автомобили. На автомагистрала „Тракия“ са засечени скорости над 200 км. ч. – 206 и 218 км. ч. при ограничение 140 км. ч.

На автомагистрала „Тракия“, където денонощно има екипи на сектор „Пътна полиция“-Сливен, са установени трима водачи да управляват в аварийната лента. Двама водачи са установени да се движат след служебен автомобил със специален режим като са изпилвали скоростта му. Двама водачи са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна. На нарушителите са съставени актове.

За неправилно изпреварване са санкционирани двама водачи.

Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава. Контрол се осъществява и с необозначени автомобили от екипи на охранителна и криминална полиция.