Жеравна представя изложбата „Под сенките на утрото“ на Иван Стоянов

Жеравна представя изложбата „Под сенките на утрото“ на Иван Стоянов

В Художествена галерия „Христо Тодоров“ в село Жеравна е открита самостоятелната изложба-живопис на Иван Стоянов, озаглавена „Под сенките на утрото“. Авторът е добре познат като художник и уредник в Исторически музей – Нова Загора и Художествена галерия „Руси Карабиберов“.

За изложбата

Това е 47-ата самостоятелна изява на Иван Стоянов, която включва 23 живописни платна, изпълнени в характерната за него техника – темпера върху платно.

Произведенията са свободни абстрактни композиции, отличаващи се с индивидуален декоративен стил. В тях личи вътрешна енергия и неподправен позитивизъм, които носят яркия почерк на твореца.

Художникът

Иван Стоянов има богат творчески път – участва в национални изложби в България, а негови произведения са представяни и в чужбина. Всяка негова изява е своеобразен мост между модерното изразяване и уважението към традицията в изобразителното изкуство.

Срок за посещения

Изложбата ще бъде отворена за посетители до 30 септември 2025 г. в галерия „Христо Тодоров“, Жеравна.

Снимки

