19.08.2025 14:32 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди около 1 час | 55

Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последното си турне в България през март 2026-та!

Емблематичната рок група DIRE STRAITS LEGACY се завръща у нас с турне в няколко града сред които София, Варна и Пловдив, което може да се окаже последното такова в нашата страна!

Британската група ще разтърси Зала 1 на НДК в София на 23-ти март, 24 март Пловдив - зала Сила и ДКЦ Варна на 28-ми март. Съвсем скоро ще станат ясни и датите за останалите градове, които ще могат да изживеят още веднъж магията на хитове като “Sultans of swing”, “Money for nothing”, “Six blade knife” и много, много други. Очаква ни нещо велико с марката Dire Straits, което да остане завинаги в историята!

Билети можете да закупите на: https://bilet.bg/bg/search?q=dire%20

Стартираща през 1977г. Dire straits бързо набира популярност във Великобритания, а след това и в целия свят, създавайки най-големия си хит “Sultans of swing” още през 1978г. Техният най-успешен албум “Brothers in arms” достига зашеметяващите 30 милиона продажби през 1985г., превръщайки се в осмия най-бързо продаван албум в цялата история на Великобритания!

Dire Straits - Sultans Of Swing (Official Music Video)

Заедно ще имаме уникалния шанс да се докоснем още веднъж до една от най-популярните рок групи за всички времена, донесли безброй емоции на няколко поколения!

Очаквайте много изненади и шоу, различно от всяко друго досега!

Закупи своя билет от линка по-долу и бъди част от легендата Dire Straits!

https://bilet.bg/bg/search?q=dire%20