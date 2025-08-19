Сливен, кратки вечерни новини, 19.08.2025 г., вторник

19.08.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 15 минути | 4

През почивните дни в Сливенско са регистрирани над 200 нарушения на скоростните режими и случаи на движение в аварийната лента.

Лятното кино в Сливен завърши снощи с прожекция на филма “Без крила”.

Кметът Стефан Радев и неговият заместник Пепа Чиликова присъстваха в неделя на тържество в Гергевец, посветено на отпразнуването на 70-годишния юбилей на живущи в селата Самуилово, Гергевец, Панаретовци, Мечкарево и Глуфишево.

Административния съд в София-град постанови решение, с което отменя наложената принудителна административна мярка „скоба“ върху автомобила на Стоян Христов, паркиран в „Синя зона“ в Сливен.

Жълт код за значителни валежи, придружени от гръмотевици, е обявен за днес в Сливен.

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, обяви със заповед местата за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2026 г.

До 25 август младежите, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва да внесат в НАП-Сливен здравноосигурителната си вноска за юли.