Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В гр. СЛИВЕН 20.08.2025

, Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди 29 минути | 32

759 20.6.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ВОДАЧ ЕЛЕКТРОКАР СЛИВЕН средно

823 26.6.2025 г. 29.8.2025 г. 1 КРАНИСТ, СТАЦИОНАРЕН КРАН СЛИВЕН средно

832 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ СЛИВЕН средно

836 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК СЛИВЕН средно

838 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ОБРАБОТКА ЗЪРНО СЛИВЕН средно

839 01.7.2025 г. 29.8.2025 г. 2 МЕХАНИК СЛИВЕН средно

868 09.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 СТРУГАР СЛИВЕН средно

871 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ПРИРОДНИ НАУКИ СТАРА РЕКА висше

874 10.7.2025 г. 29.8.2025 г. 5 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

886 14.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 МОНТАЖНИК ДОГРАМА СЛИВЕН средно

887 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

888 15.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 АВТОМОНТЬОР СЛИВЕН средно

892 16.7.2025 г. 29.8.2025 г. 3 МОНТАЖНИК КЛИМАТИЦИ СЛИВЕН средно

916 15.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ КРУШАРЕ висше

917 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 1 ЗАС КЕРМЕН висше

925 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 1 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО СЛИВЕН начално

926 22.7.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗИДАРОКОФРАЖИСТ СЛИВЕН основно/средно

938 18.8.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЕЛЕКТРОТЕХНИК СЛИВЕН средно

947 30.7.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ОБЩ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно

955 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 КОФРАЖИСТ СЛИВЕН средно

956 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 АРМАТУРИСТ СЛИВЕН средно

958 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ЗАВАРЧИК СЛИВЕН средно

959 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ВОДОПРОВОДЧИК СЛИВЕН средно

960 01.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 МОНТАЖНИК, СТОМАНЕНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ СЛИВЕН средно

961 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СЛИВЕН средно

963 01.9.2025 г. 25.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК В ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно

967 01.9.2025 г. 28.8.2025 г. 20 ОБЩ РАБОТНИК В ПРОМИШЛЕНОСТТА ЯМБОЛ начално/основно/средно

970 09.9.2025 г. 22.8.2025 г. 2 УЧИТЕЛ, ЦОУД 1-4 КЛАС СОТИРЯ висше

971 09.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, ЦОУД 1-4 КЛАС ЗЛАТИ ВОЙВОДА висше

974 04.8.2025 г. 05.9.2025 г. 1 СКЛАДАДЖИЯ СЛИВЕН средно

977 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 СЛАДКАР СЛИВЕН средно

979 11.8.2025 г. 28.8.2025 г. 1 СКЛАДОВ РАБОТНИК СЛИВЕН основно/средно

980 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ОТГОВОРНИК/СПЕЦИАЛИСТ ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА СЛИВЕН средно

981 11.8.2025 г. 12.9.2025 г. 1 ДОМАШЕН ЧИСТАЧ СЛИВЕН средно

983 15.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП САМУИЛОВО висше

984 15.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ САМУИЛОВО висше

984 15.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК САМУИЛОВО висше

988 15.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ИНФ. ТЕХНОЛОГИИ СТАРА РЕКА висше

991 13.8.2025 г. 31.8.2025 г. 1 СПЕЦИАЛИСТ ТРУД И РАБОТНАЗАПЛАТА СЛИВЕН средно/висше

992 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ ЦОУД 1-4 КЛАС СЛИВЕН висше

993 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ СЛИВЕН висше

995 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ БЕЛ СЛИВЕН висше

996 01.9.2025 г. 22.8.2025 г. 1 ПСИХОЛОГ УЧИЛИЩЕН СЛИВЕН висше

997 09.9.2025 г. 20.8.2025 г. 2 УЧИТЕЛ В ДЕТСКА ГРАДИНА СЛИВЕН висше

998 14.8.2025 г. 12.9.2025 г. 2 ЗАВАРЧИК между с. Крушаре и с. Чокоба средно

1003 14.8.2025 г. 22.8.2025 г. 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА СЛИВЕН средно

1007 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 ЛОГОПЕД СЛИВЕН висше

1008 09.9.2025 г. 29.8.2025 г. 1 УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП СЛИВЕН висше

1009 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА СЛИВЕН средно/основно

1012 18.8.2025 г. 18.9.2025 г. 1 АВТОМЕХАНИК СЛИВЕН средно

1022 18.8.2025 г. 26.8.2025 г. 1 ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ СЛИВЕН висше

Реклама