Напомняне: Регистрацията на съществуващи кладенци е до 28 ноември 2025 г.

20.08.2025 09:10 , Людмила Калъпчиева

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) напомня на всички физически и юридически лица, че крайният срок за регистрация на съществуващи кладенци (водовземни съоръжения за подземни води) е 28 ноември 2025 г.

Законодателни изисквания

Съгласно чл. 118, ал. 3 от Закона за водите, регистрация подлежат всички кладенци, използвани за лични нужди или стопански цели, които не са вписани в съответния регистър. След този срок нерегистрираните съоръжения няма да могат да се използват и подлежат на ликвидация за сметка на собственика, като последният носи и административно-наказателна отговорност.

Къде се подават заявления

Заявления за регистрация могат да бъдат подадени:

директно в съответната Басейнова дирекция;

чрез кмета на общината, кметство или кметски наместник по местонахождение на съоръжението.

При подаване чрез общинската администрация е задължително издаването на входящ номер. Постъпилите заявления се предават на всеки 14 дни в Басейновата дирекция.