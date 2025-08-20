Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 20.08.2025 г.

20.08.2025 11:16 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 48 минути | 42

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 19.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 20.08.2025 Г.

Сливен: Криминалисти от участък „Петолъчка“ към РУ-Сливен са задържали мъж на 39 години и 36-годишна жена, направили опит за кражба от частен имот в село Глушник. Сигналът е получен на 19 август за опит за кражба на метални и медни отпадъци от имот, собственост на 36-годишен жител на селото. Извършителите са установени в землището между селата Глушник и Калояново. Отведени са в РУ-Сливен и задържани за 24 часа. Двамата са криминално проявени и осъждани. По случая е образувано досъдебно производство.

Нова Загора: На 19 август, в 03,53 часа, в дежурната част на РУ-Нова Загора, е получен сигнал за пътно произшествие. Инцидентът е станал на кръстовище с улици „Изворна“ и „Сливница“ в град Нова Загора. По първоначални данни 47-годишна жена, водач на лек автомобил „Пежо 308“, не е спряла на знак „Стоп“ и се удря в лек автомобил „Мерцедес“, управляван от жена на 20 години. При произшествието е пострадала 47-годишната жена, която е откарана за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол на водачите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.