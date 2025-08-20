Сливен, кратки вечерни новини, 20.08.2025 г., сряда

20.08.2025 15:47 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Девет жени от дамския клуб при Народно читалище „Христо Смирненски“ в Сливен, подредиха изложба в галерия „Май“ под надслов „Багрите на женската природа“.

12-годишно момче пострада от токов удар в басейн на комплекс „Черният лебед“ край село Мечкарево, Сливенско.

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен - д-р Васислав Петров, обяви със заповед местата за лекари - специализанти, финансирани от държавата за 2026 г.

Министерство на околната среда и водите извади терена около бившето „Шато Алпиа“ от територията на Природен парк „Сините камъни“.

Сливналия осъди Общината за неправомерно поставена скоба.

Сватба в Сливенско завърши с много хора, настанени в болница - причината вероятно е хранително натравяне.

Разширен е обхватът на целевата група по проект „Младежка заетост +“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Регламентирана е възможността да бъдат включвани младежи от 16 г. до 29 г. вкл., търсещи работа, в т. ч. учащи, които търсят работа в свободното си от учене време, включително по време на ваканция.