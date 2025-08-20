В Сливен стартира изграждането на модерен Индустриален парк

Сливен направи важна крачка към превръщането си в регионален икономически център с началото на строителството на Индустриален парк Сливен. Проектът ще създаде модерна бизнес зона, съчетаваща производствени, логистични и високотехнологични мощности.
Паркът е разположен на стратегическа локация с отлични транспортни връзки и предвижда изграждане на напълно нова инфраструктура, съобразена със съвременните стандарти за устойчиво развитие. Той ще привлече нови инвестиции, ще създаде работни места и ще даде силен тласък на местната икономика.
Очаква се реализацията на проекта да постави Сливен сред водещите индустриални центрове в България.