В Сливен стартира изграждането на модерен Индустриален парк

20.08.2025 13:09 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 29 минути | 26

Сливен направи важна крачка към превръщането си в регионален икономически център с началото на строителството на Индустриален парк Сливен. Проектът ще създаде модерна бизнес зона, съчетаваща производствени, логистични и високотехнологични мощности.

Паркът е разположен на стратегическа локация с отлични транспортни връзки и предвижда изграждане на напълно нова инфраструктура, съобразена със съвременните стандарти за устойчиво развитие. Той ще привлече нови инвестиции, ще създаде работни места и ще даде силен тласък на местната икономика.

Очаква се реализацията на проекта да постави Сливен сред водещите индустриални центрове в България.

