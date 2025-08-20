Решения на Министерския съвет взети на днешното заседание

20.08.2025 13:41 , Людмила Калъпчиева

20.08.2025

Правителството одобри доклад за изпълнението

към 30 юни на Плана за намаляване на

административната тежест

Министерският съвет одобри Доклад за изпълнението към 30 юни 2025 г. на РМС № 233 от 2024 г. за приемане на План за намаляване на административната тежест.

Планът за намаляване на административната тежест съдържа общо 235 мерки, които са в следните основни направления: отпадане на изискуеми документи, служебно събиране на информация, установяването на процедурите по предоставянето на услуги в закон, намаляване на срокове, подобряване на дейностите по администриране на регистри, разширяване на тяхната използваемост в административните производства и др. За изпълнението на мерките се предвиждат промени в 91 закона.

Мерките в плана се изпълняват чрез законопроектите, одобрявани от Министерският съвет, независимо дали са включени в законодателната програма на Министерския съвет за съответния период.

Към 30 юни 2025 г. статусът на изпълнение на 235-те мерки за намаляване на административната тежест е както следва:

- Законът е обнародван в „Държавен вестник“: 19 мерки.

- Законопроектът е одобрен от Министерския съвет и е внесен в 51-ото Народно събрание: 33 мерки.

- Изпълнението на мярката е започнало (законопроектът е в процес на изработване): 130 мерки.

- Изпълнението не е започнало: 53 мерки.

Одобреният доклад за изпълнение на плана ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации (www.strategv.bg).

Одобрен е Десетият национален доклад за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Десетия национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по Конвенцията за ядрена безопасност и за определяне състава на делегацията на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади. Прегледът на Националния доклад ще се проведе от 13 март до 24 април 2026 г. във Виена.

Десетият национален доклад предоставя информация за напредъка на основните дейности и изпълнението на планираните мерки за повишаване безопасността на ядрените съоръжения. В доклада са отразени подробно извършените през отчетния период оценки и анализи на безопасността, използваните методи, получените резултати и главните заключения. По всеки член от Конвенцията е докладвано изпълнението на произтичащите от него задължения.

Особено внимание е отделено на изпълнените мерки за повишаване безопасността на намиращите се в експлоатация ядрени енергийни блокове и решаването на важните за безопасността въпроси, представени на предишния преглед. Разгледана е и безопасността при експлоатацията на ядрените съоръжения, регулаторните практики в областта на актуализирането на законодателната рамка, лицензирането, контролната и инспекционната дейност.

С Решението на Министерския съвет се определя съставът на делегациите на Република България за участие в съвещанието за преглед на националните доклади по Конвенцията за ядрена безопасност.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

ДП „Пристанищна инфраструктура“ предоставя

360 300 лева от пристанищни такси на ИА „Морска администрация“

Правителството определи размера на сумата, която ДП „Пристанищна инфраструктура“ ще предостави на ИА „Морска администрация“ за 2025 г. Мярката е в изпълнение на чл. 106а от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

Средствата са в размер на 360 300 лева и с тях ще се финансира дейността на ИА „Морска администрация“ с оглед ефективното осъществяване на функциите на компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/352.

Паричната вноска е част от пристанищните такси, които ДППИ събира от корабите за използване на пристанищната инфраструктура.

Правителството одобри проект на Конвенция за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация

Кабинетът прие решение за одобряване проект на Конвенция за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация. Конференцията е основен форум за сътрудничество по въпросите на въздушния транспорт в Европа, който има за цел да хармонизира политиките и практиките в областта на гражданското въздухоплаване. В своята дейност Конференцията се подпомага от Бюро, което осигурява ефективното изпълнение на функциите на Конференцията, но няма самостоятелен правен статут.

В проекта на Конвенция се урежда правния статут на Бюрото. В документа са разписани функциите и задълженията на Бюрото, сред които подпомагане дейностите на Конференцията и осигуряване изпълнението на взетите решения от главните директори на гражданско въздухоплаване в Европа.

Подписването на Конвенцията ще затвърди развитието на българската авиация в съответствие с международните изисквания и стандарти. Чрез експертни консултации с Конференцията са разработени три от българските програми в сферата на гражданското въздухоплаване: програмата за контрол на качеството; програмата за обучение на служители по сигурност и програмата за сертифициране на персонала, отговорен за сигурността на летищата.

Одобрено е стартирането на процедура за избор на железопътни превозвачи за срок от 12 години

Правителството одобри провеждането на процедура за избор на превозвачи за извършване на обществени услуги с железопътен транспорт. Тя е част от реформите в Националния план за възстановяване и устойчивост, където е записано, че следващите договори за жп превоз ще бъдат възложени чрез открита състезателна процедура.

Услугата ще бъде възложена от държавата чрез дългосрочни договори - за срок от 12 години, с период на мобилизация преди това. Началната дата на изпълнение на всеки от договорите е 13 декември 2026 г., а крайната - 11 декември 2038 г. Предвижда се възлагането да бъде на регионален принцип, на три лота - западен, северен и южен.

Избраните превозвачи са задължени да осигурят сервизна база за техническа поддръжка на подвижния състав. В случай, че не разполагат с такава, материалната база, собственост на настоящия жп превозвач, ще бъде достъпна при равна цена и еднакви условия за всички избрани превозвачи.

Трудовите правоотношения с работниците и служителите ще бъдат запазени и няма да бъдат прекратени при избора на нови изпълнители на обществената превозна услуга. За срока на действие на договорите ще се запазят колективните трудови договори при условията и по реда на Кодекса на труда.

България ще вземе участие в 28-я конгрес на Всемирния пощенски съюз

Министерският съвет одобри позицията на България за 28-я конгрес на Всемирния пощенски съюз. Събитието ще се проведе от 8 до 19 септември 2025 г. в Дубай, Обединени арабски емирства. Определен е и съставът на българската делегация.

Конгресът ще вземе решения, свързани с усъвършенстването на международните пощенски услуги, както и гарантиране на предоставянето на универсалната пощенска услуга, при отчитане на нуждите на потребителите и интересите на националните пощенски оператори.

Жп прелез между гарите Враца и Бели извор се предоставя за управление на НК „Железопътна инфраструктура“

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура” управлението на съоръжение - публична държавна собственост. То представлява железопътен прелез, разположен в района между гарите Враца и Бели извор. Съоръжението е изградено в рамките на обект „Обходен път на гр. Враца - път 1-1 (Е 79)“ от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Железопътният прелез има съществено функционално и технологично значение за сигурността и осъществяването на железопътните превози и е необходимо за дейността на предприятието.

Избран е представител на НОИ в управителния съвет на Сребърния фонд

Министерският съвет избра Весела Караиванова-Начева за член на управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд) в качеството й на управител на Националния осигурителен институт (НОИ).

Ръководството на Сребърния фонд се осъществява от управителен съвет е 8 членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

Одобрено е Рамково споразумение за заем от

250 милиона евро от Банката за развитие

на Съвета на Европа

Със свое решение правителството одобри Рамково споразумение за заем в размер на 250 млн. евро между Република България и Банката за развитие на Съвета на Европа, Механизъм за съфинансиране на Програми, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс през 2021-2027 г. програмен период, подписано по кореспондентски път на 2 юни 2025 г. в Париж и на 25 юни 2025 г. в София, както и предложи на Народното събрание да го ратифицира.

Сключването на рамковото споразумение за заем е предвидено в чл. 70, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.

Ратифицирането и влизането в сила на Споразумението ще допринесе за развитието на проекти в областта на социалните услуги, човешките ресурси и образованието. Чрез него ще се осигури част от необходимия финансов ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани по програмите „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, „Образование 2021-2027 г.“. По този начин ще се подпомогне тяхното успешно реализиране и изпълнение на целите на тези програми.

Банката за развитие на Съвета на Европа е най-старата международна финансова институция в Европа. Основана е през 1956 година. Тя подкрепя приоритетите на Съвета за социално сближаване на хората, насърчаване на правовата държава и зачитане на правата на човека. България е страна-членка на Банката от 1994 година.

За ратификация е предложено Усъвършенстваното рамково споразумение между ЕС и Република Чили

Министерският съвет на Република България реши да предложи на Народното събрание да ратифицира със закон на Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, съставено в Брюксел на 13 декември 2023 г.

Усъвършенстваното рамково споразумение се определя от ЕС като историческо предвид всеобхватния и прогресивния му характер и е първото по рода си споразумение на ЕС с трета страна от този вид, което създава модел за последващи споразумения от ново поколение на ЕС с партньори от различни региони по света в интерес на европейските граждани.

Споразумението представлява основополагащ елемент от усилията на ЕС за укрепване на отношенията с държавите от Латинска Америка и Карибите, сред които Чили е ключов партньор. Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и Чили издига партньорството на по-високо равнище и има за цел засилване на политическия диалог, задълбочаване на сътрудничеството и подобряване на възможностите за търговия и инвестиции. Документът ще предостави нови възможности за предприятията от ЕС в Чили, която е петата по големина икономика в Латинска Америка.

България участва активно и последователно в дискусиите в рамките на ЕС във връзка с преговорите по Усъвършенстваното рамково споразумение между ЕС и Чили. Финалният текст на Споразумението отразява и изразяваните от българска страна позиции и приоритети. Споразумението ще бъде от полза както за засилване на политическите връзки и секторното сътрудничество между ЕС и Чили, така и за допълнително укрепване и разширяване на двустранните отношения и ползотворното взаимодействие между България и Чили като един от важните партньори на страната ни в Южна Америка.

Правителството разреши влизане и пребиваване на научноизследователски кораб на Турция в морските пространства на България

Министерският съвет на Република България разреши влизане и пребиваване на научноизследователски кораб R/V TUBITAK MARMARA, плаващ под знамето на Република Турция, в морските пространства на Република България в периода 5-20 септември 2025 г. за провеждане на съвместна международна научна експедиция в акваторията на Черно море.

Експедицията е част от проекта „Оценка на токсините и свързаните с тях видове микроводорасли в Черно и Мраморно море“ (АСТРА), който се изпълнява в рамките на програмата на Европейския съюз – „AQUARIUS“ (Услуги за изследвания в аква инфраструктура за здраве и опазване на нашите уникални океани, морета и сладководни екосистеми). Тя ще се проведе в морските пространства на Република България, Румъния и Република Турция и има за цел да разгледа критичните пропуски в знанията за вредния цъфтеж на водораслите и динамиката на фитотоксините в Черно море и Мраморно море.

Ще предостави и данни с висока разделителна способност за мониторинг на екосистемите съгласно Рамковата директива на ЕС за водите и Рамковата директива за морска стратегия. Очаква се резултатите от изследването да подобрят сътрудничеството в индустрията, като се използват за оценките на риска за продуктите от миди и аквакултури, в подкрепа на местните агенции за безопасност на храните в Република България, Румъния и Република Турция.

Експедицията следва да събере и предостави информация за динамиката на вредните цъфтежи на водорасли, производството на токсини и факторите, влияещи върху околната среда, която да служи и за повишаване на информираността сред обществеността за рисковете от вредните цъфтежи на водорасли и за насърчаване на устойчиви практики за управление на морските ресурси.

Изменя се Правилникът за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на МВР

Министерският съвет прие изменение и допълнение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи.

Правилникът за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи е съобразен с промените в Закона за лечебните заведения и дейността по чл. 50, ал. 3 от Закона за Министерство на вътрешните работи.

Актуализира се дейността му съобразно издадените удостоверения от Регионалните здравни инспекции и изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи относно утвърдените медицински стандарти с определени нива на компетентност на лечебните заведения към Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи.

Прието е решение за функциониране на Националния координационен механизъм за изпълнение на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Министерският съвет прие решение за функциониране на Националния координационен механизъм за изпълнение на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. То отменя Решение № 192 на Министерския съвет от 25 март 2015 г. С него се постига съответствие на координационния механизъм с актуалната структура на Министерския съвет, приета от Народното събрание на 16.01.2025 г. Прилагането на акта ще доведе до повишаване на оперативната готовност, ясно разпределение на отговорностите, ефективна координация между ресорните институции и осигуряване на устойчив политически ангажимент, което е изключително важно в контекста на предстоящото Българско председателство на Дунавската стратегия през 2026 г.

Запазва се двустепенният модел на координационния механизъм - Национална група на високо ниво и Национална група за координация на дейностите, като министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществява общото стратегическо ръководство за изпълнение на Дунавската стратегия и представителство на Република България на високо ниво в цялостния процес за прилагането й.

В координационния механизъм ясно са дефинирани ролите на ключовите участници в него. Създадена е устойчива рамка на управление, която осигурява постоянна връзка между политическото ръководство, структурите за координация и изпълнение и ясно определяне на функциите и отговорностите на отделните нива.

Предложената структура за координация на дейностите по изпълнение на Дунавската стратегия съответства на изискванията за добро управление и ефективно национално взаимодействие и партньорство за постигане на националните и европейски цели и приоритети за управление на макрорегионалните стратегии.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост в полза на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985“ - Бургас за срок от 10 години и при условие да не бъде използван за икономическа дейност. Имотът се намира в ж.к. „Меден рудник“ в гр. Бургас и представлява помещение на първия етаж в бл. 25. Сред целите на читалището са да задоволява потребностите на гражданите, свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите, разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя имота и да прилага предвидените в Закона за държавната собственост санкции при неизпълнението му.

С друго решение на правителството в полза на „Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения“ за срок от 10 години се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот - частна държавна собственост в гр. Варна, Приморски парк, местност „Салтанат“ № 56А с построена в него сграда. Сдружението ползва и досега имота за предоставяне на социални услуги в общността чрез „Дневен център за пълнолетни лица с умствени увреждания“ - държавно делегирана дейност, с капацитет от 35 лица. Центърът предоставя лицензирани социални услуги като „Дневна грижа“, „Информиране и консултиране, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение в придобиване на умения“, „Застъпничество и посредничество“, „Подготовка и придобиване на трудови умения“, „Общностна работа“, съгласно Закона за социалните услуги. Съгласно устава на сдружението, същото има за цел осъществяването на мероприятия и дейности по превенция, рехабилитация, социална интеграция и защита на човешките и гражданските права на лицата с умствени затруднения за равнопоставеното им участие в гражданското общество. Ползвателят няма право да използва имота за извършване на икономическа дейност. Областният управител на област Варна трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнението на условието, при което се предоставя.

Министерският съвет учреди безвъзмездно безсрочно право на строеж върху имоти - публична държавна собственост, които представляват два терена в гр. Троян, в полза на община Троян. Правото на строеж се учредява във връзка с предстоящо кандидатстване на общината с проектни предложения по одобрената Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Заедно за интегрирано териториално развитие на териториите по поречието на река Осъм и нейните притоци“. Предвиждат се дейности, насочени към превенция и управление на риска от наводнения, осигуряване на качествена и безопасна жизнена среда чрез мерки в зелена градска инфраструктура и сигурност на обществените пространства, осигуряване на свързаност и достъпност. Част от идеите в Концепцията са корекция на река Бели Осъм в необходимите участъци, изграждане на крайбрежна алея и зони за отдих по десния бряг на реката и на площадка за игра на деца, както и осъвременяване на зона за отдих на левия бряг.

По решение на правителството Община Бургас получава собствеността върху поземлен имот - частна държавна собственост за изграждане на техническа инфраструктура и озеленяване. Той е с площ 815 кв. м и се намира в местност „Тъмното“, гр. Бургас. При нереализиране на предвидените дейности до пет години от придобиването на терена местната администрация ще трябва да го прехвърли на държавата. Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотът се прехвърля на общината.

Националната агенция за приходите (НАП) получава управлението върху три самостоятелни обекта - публична държавна собственост, намиращи се на деветия етаж във вх. Б на сграда № 1, пл. „Св. Иван Рилски“ № 1, гр. Перник. Те ще бъдат използвани за нуждите на Териториална дирекция на НАП София, офис Перник. С решението на правителството управлението им се отнема от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор поради отпаднала необходимост.

Кабинетът взе решение да промени статута на имоти, ползвани от Агенция „Митници“ за нуждите на Митница Столична, от частна държавна собственост на публична държавна собственост. Те се намират в град София, район „Кремиковци“. Областният управител на София се задължава да състави актове за публична държавна собственост за имотите.

Отпусната е персонална пенсия на многодетна майка

Правителството отпусна персонална пенсия на многодетна майка, родила и отгледала 6 деца до навършване на пълнолетие. Целта е да се подпомогне семейството й, което е в затруднено положение.

Жената е навършила пенсионна възраст, но няма право на пенсия, тъй като не отговаря на някои от изискванията на Кодекса за социално осигуряване. Персоналната пенсия се отпуска от 1 септември 2025 г. в размер на 300,13 лв. месечно. За изплащането й до края на 2025 г. са предвидени необходимите средства, в размер на 1 200,52 лв. от фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, в рамките на средствата, предвидени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г.

Осигуряват се средства за завършването на новостроящия се храм „Св. Вмчк. Георги“ в с. Лесковец

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерски съвет за 2025 г. по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, за капиталови разходи, в размер на 80 000 лв., за довършване на новостроящ се храм „Св. Вмчк. Георги“ - с. Лесковец, общ. Перник, обл. Перник.

Изграждането на храм „Св. Вмчк. Георги“ е започнало през 2012 г. Към момента храмът е със застроена площ от 22 кв. м. е изграден и въведен в експлоатация. За да бъде завършен изцяло, са необходими средства за изографисването му, както и за неговото обзавеждане с църковни принадлежности. Сумата е непосилна за църковното настоятелство и жителите на селото. Безспорно цялостното довършване на храма е от голямо значение за запазването на културното, религиозното и архитектурно наследство в област Перник.

Одобрено е становище на Министерския съвет по конституционно дело № 7 от 2025 г.

Правителството одобри становище на Министерския съвет по конституционно дело № 7 от 2025 г. Делото е образувано по искане на XX касационен състав на Административния съд София-град за установяване противоконституционността на чл. 796, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания. В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че искането е неоснователно и следва да се отхвърли.

Правителството определи председател и поименен състав на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции

Министерският съвет прие решение за определяне на председател и поименен състав на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

Междуведомственият съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции към Министерския съвет е създаден с чл. 27в, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и е постоянно действащ колективен орган, който разглежда постъпилите заявления за извършване на преки чуждестранни инвестиции и издава разрешение или отказва издаването на разрешение за пряка чуждестранна инвестиция.

За председател е определен заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа, за заместник-председател: заместник-министър на иновациите и растежа, а поименният състав включва представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите; Министерството на здравеопазването, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на електронното управление, Министерството на енергетиката, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за енергийно и водно регулиране.

Правителството прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен като началник на НСО

Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана.

С Указ № 177 на Президента на Република България от 28 юли 2020 г. Емил Тонев е назначен на длъжността началник на Националната служба за охрана. С писмо от 27 юни 2025 г. на главния секретар на Президента на Република България е постъпило предложение генерал-майор Емил Тонев да бъде преназначен на длъжността началник на Националната служба за охрана. Предложението за преназначаване е на основание чл. 8, ал. 3 във връзка с чл. 7, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана. Назначаването на началник на НСО се извършва след съгласуване с Министерския съвет.

Одобрени са промени в Закона за медицинските изделия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия.

Очакваният резултат от всички предложени със законопроекта промени е гарантиране на достъпа на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти и медицински изделия, които са преминали строго регламентирани в европейското законодателство процедури. В това число оценка на здравните технологии, изпълнение на мерките, заложени в Плана за действие за 2025 г., произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, както и усъвършенстване на нормативната уредба в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия чрез въвеждане на мерки за подобряване на достъпа на населението до тях.

Законопроектът ще намали регулаторната тежест за бизнеса. С централизираната регистрация ще отпаднат многобройните изисквания за регистрация в отделните държави при пускането на изделия на пазара, които създават значителна административна тежест и допълнителни административни разходи на производителите и упълномощените представители.

Одобрена е позицията на страната ни по дело Т-296/25 на Общия съд на Европейския съюз

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни по дело Т-296/25 на Общия съд на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване. С решението правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Запитването е отправено от Върховния административен съд, във връзка с висящо пред него административно дело за обжалване на решение на Териториална дирекция Митница Бургас в Агенция „Митници“ за определяне на нова митническа стойност и нова данъчна основа, както и нови размери на вносно мито и данък върху добавената стойност на внесена от трета страна стока (употребявано моторно превозно средство, описано като катастрофирало).

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредби на правото на Европейския съюз, свързани с определяне на митническата стойност в случаите с получени по линия на международното сътрудничество от митническите власти на държавата на износ данни за декларираната в страната на износ цена на стоките при продажбата им с местоназначение в митническата територия на Съюза.

Позицията посочва, че член 74, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза следва да се тълкува в смисъл, че допуска като „налични данни на митническата територия на Съюза“ да се считат получените, по линия на международното сътрудничество, от митническите власти на държавата на износ, данни за декларираната в страната на износ цена на стоките при продажбата им за износ с местоназначение в митническата територия на Съюза. Както и че определянето на тази митническата стойност е разумен способ по смисъла на същата разпоредба, когато се спазват общите принципи на митническата оценка.

Конституирането на България, като страна в производството по това дело, ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.