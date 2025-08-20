Кметът Стефан Радев се срещна с част от групата, изкачила Елбрус

20.08.2025 13:50 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 20 минути | 0

Кметът Стефан Радев днес се срещна с част от сливенската група, участвала в експедиция до най-високия връх в Европа – Елбрус. Той е разположен в Западен Кавказ, на границата между Русия и Грузия.

Лични поздравления и адмирации от градоначалника получиха старшата сестра от сливенската Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Иван Селимински“ Боряна Инджова и планинският спасител и водач Милен Анастасов. Водачът и парамедик е част от отряда на Планинската спасителна служба в Сливен. Пред Радев гостите споделиха как е преминал процесът по подготовка за експедицията, голямото натоварване при изкачването, придружено с тежки метеорологични условия. Групата успява да изкачи успешно „Елбрус“ на 6 август и вече обмисля нови предизвикателства.

„Обичаме адреналина, по този начин аз преоткривам себе си. Човек не знае на какво е способен докато не попадне в такава ситуация – как ще реагира психиката му, да запази самообладание, да се мобилизира“, сподели старша сестра Инджова. От призмата на дългогодишната си практика и опит в изкачването, Милен Анастасов определи женското съсловие, предприело „пътя към върха“, като по-бързо климатизиращо се и с по-висок праг на болка и търпимост за разлика от мъжете.

Общо осем човека – три жени и петима мъже, се включват в предизвикателството Елбрус. Сред тях са трима планински водачи от Discovery team, които са организатори на изкачването – Жельо Парушев, Ирена Мирчева и Бранимир Желязков. Останалите участници са трима спасители от Планинската спасителна служба в Сливен – д-р Евгений Тенчев, Милен Анастасов и Тодор Ников, Боряна Инджова и Светла Веселинова – учителка от ТД „Нови хоризонти“- Варна, с водач Вика Клименко. Хора с различни професии, обединени от любовта към планината и високия адреналин.

В рамките на срещата Стефан Радев сподели идея, която Общината обмисля в дългосрочен план. Градът под Сините камъни да продължи да предоставя необходимата подкрепа и условия за провеждането на ежегодните лагери на скаутското движение в България – да се превърне в негов център. Така младите хора ще се учат на базови умения за оцеляване, адаптиране, отговорност и на отношение към общността си. В началото на месец август, т.г. Сливен бе домакин на Националния скаутски летен лагер, в който се включиха около 150 деца. Кметът припомни, че Общината изгради модерна стена за катерене в спортна зала „Асеновец“ и към момента тренират около 50 деца. Стената помага за обучението и подготовката на бъдещи алпинисти и катерачи.

Гостите получиха подаръци от Радев и знамето на Община Сливен, с пожелание да го развяват на още много континентални планински първенци.

На свой ред Инджова и Анастасов благодариха за поканата и подкрепата от страна на Община Сливен. Те подариха на Радев магнитен сувенир от селището, от където е започнало изкачването и камък, взет от надморска височина 4700 м.