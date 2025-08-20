Сливен ще бъде домакин на 32-рия Национален събор на каракачаните

20.08.2025 14:43 , Людмила Калъпчиева

На 23 август 2025 г. в живописната местност „Карандила“ над Сливен ще се проведе ХХХII Национален събор на каракачаните в България.

Събитието се организира от Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните и събира всяка година стотици представители на общността, гости и приятели от цялата страна.

На събора ще бъдат представени богатите традиции, музика, танци и обичаи на каракачаните – общност със значим принос към културното многообразие на България. Атмосферата на „Карандила“ ще оживее с празнични концерти, народни хора и пъстри носии, превръщайки се в сцена на единство и съхранение на наследството.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Сливен да станат част от това културно събитие, което е сред най-големите и очаквани прояви за общността и региона.