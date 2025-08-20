Над 100 души със стомашни оплаквания след сватба в Сливенско

20.08.2025 15:19 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 2 дни | 341

Над 100 души – деца и възрастни – са получили стомашно-чревни оплаквания и висока температура след сватбено тържество, проведено на 17 август в Сливенско, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Общият брой на гостите е бил около 750 души.

Към момента 66 от заболелите са настанени в болници в Сливен, Търговище, Шумен, Варна, Велико Търново и Ямбол. Пациентите са в среднотежко състояние, а лечебните заведения са предупредени за възможност от повишен пациентопоток.

Проверка на институциите

На място работят съвместни екипи на Регионалната здравна инспекция – Сливен и Областната дирекция по безопасност на храните – Сливен, които изясняват причините за хранителното натравяне. Взети са проби за микробиологична диагностика, като се очакват резултати.

Според първоначалната информация, храната, сервирана по време на събитието, е била домашно приготвена. Мероприятието е проведено на открито, извън регистриран по Закона за храните обект, като БАБХ не е била предварително уведомена.

Какво следва

Проби от храната, предоставени от организаторите, вече са изпратени за микробиологичен анализ. До излизане на резултатите епидемиологичното проучване продължава, а институциите призовават за внимание и съдействие от страна на гражданите.