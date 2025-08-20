Пожар в обект на „Е. Миролио“ в индустриалната зона на Сливен

20.08.2025 15:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 20 минути | 0

Пожар е възникнал в един от обектите на „Е. Миролио“ в индустриалната зона на Сливен, потвърдиха от Областната дирекция на МВР. На място работят екипи на пожарната, като към момента няма информация за причините за инцидента и за размера на щетите.

Припомняне за предишен инцидент

Само преди дни, на 16 август, огнеборци потушиха пожар в производствено помещение на завод „Е. Миролио“ ЕАД – Сливен. Огънят тогава е тръгнал от късо съединение в климатично тяло. Благодарение на бързата реакция на два екипа пожарникари бяха спасени сградата и 80 машини и съоръжения.

Унищожени обаче са компютърна техника, мебели и дограма, а около 2000 кв. м стени са били опушени.

Какво следва

Разследващите органи ще установяват причините за новия пожар, както и дали има връзка между двата инцидента. Очаква се в следващите дни да бъде обявена допълнителна информация за щетите и евентуални мерки за превенция.