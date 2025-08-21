Общината ремонтира оградата на още една детска ясла в Сливен

21.08.2025 08:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Приключиха ремонтните дейности по оградата на Детска ясла № 14 в Сливен. За това информираха от общинския отдел „Обществени сгради“.

На оградата бяха подменени металните ажурни пана. Дейностите включваха още монтаж на нови входни врати – една еднокрила и една двукрила. Беше ремонтирана плътната част на оградата, а пространството около детската забавачница, беше почистено от растителност.

Дейностите бяха извършени по изпълнение на договор за строително-монтажни работи и в определените срокове.

През 2023 г. Община Сливен завърши цялостния ремонт на сградата на яслата и на детските площадки в двора на забавачницата.

В началото на август т.г. приключи ремонтът на оградата и на Детска ясла № 13.