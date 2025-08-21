Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 21.08.2025 г.

21.08.2025 09:41 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 24 минути | 25

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 20.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 21.08.2025 Г.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възникнали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /1/ и РСПБЗН-Твърдица /1/.

На 20.08.2025 г., в 13,04 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в стая на апартамент, в сливенския квартал „Българка“. Произшествието е ликвидирано от 2 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са мебели, черна и бяла техника, 25 кв. м. опушени стени. Спасена е сградата. Причината за пожара е забравена включена готварска печка.

На 20.08.2025 г., в 14,02 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар във фотоволтаични панели върху производствен цех, намиращ се в завод „Е. Миролио“ ЕАД в индустриалната зона на град Сливен. Пожарът е възникнал на покрива на производствено помещение, забелязано е от служители на завода, които подават сигнала на телефон 112. Хората са изведени извън цеха, преди пристигане на противопожарните екипи. Произшествието е ликвидирано от 4 екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 500 кв. м. фотоволтаични панели, 600 кв. м. изолационно покривно покритие, 4 бр. двигатели на вентилационни системи ; 18 бр. покривни димни люкове. Спасена е сградата и 10 000 кв. м. фотоволтаични панели.