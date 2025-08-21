Млади хора ще обсъждат бъдещето на Твърдица

21.08.2025 10:03 , Людмила Калъпчиева

На 21 август 2025 г. (четвъртък) от 18:30 ч. в двора на старото училище в Твърдица ще се проведе специална среща, посветена на бъдещето на общината.

Темата на събитието е „Нашето бъдеще тук – как си го представяме и какво искаме да създадем заедно“. Срещата цели да даде поле за откровен разговор с младите хора – ученици и студенти, които са призвани да бъдат двигател на утрешния ден.

В дискусията ще участват младежи от различни университети и училища, сред които:

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Технически университет – София

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

както и много други активни и вдъхновени млади хора.

Организаторите канят всички да се включат, за да споделят своите идеи, вдъхновения и мечти. Целта е заедно да се изгради визия за развитието на Твърдица.

„Вашият глас е важен!“ – с това послание екипът на Община Твърдица приканва младите хора да се включат активно в обсъжданията.

Очаква се събитието да се превърне в мост между поколенията и в стъпка към изграждане на по-добро бъдеще за цялата общност.