Сливен, кратки вечерни новини, 21.08.2025 г., четвъртък

21.08.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Община Сливен завърши ремонта на оградата на Детска ясла №14.

През изминалото денонощие на територията на ОДМВР-Сливен не са регистрирани престъпления и тежки пътни инциденти.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Кметът на Сливен Стефан Радев се срещна с част от местната група, изкачила най-високия връх в Европа – Елбрус.

Областната дирекция на МВР започна разследване на инцидента с пожара, лумнал вчера край Сливен - огънят е засегнал обект на „Е. Миролио“ в индустриалната зона на града.

150 работници са били евакуирани по време на пожара във фабриката на Едоардо Миролио край Сливен.

Над 100 души, включително деца и възрастни, са със стомашно-чревни оплаквания и висока температура след сватбено тържество в област Сливен, проведено на 17 август.