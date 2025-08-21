Масите за тенис до спортна зала „Младост“ вече са с нов облик

21.08.2025 14:00 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 48 минути | 46

Още един кът за спорт на открито вече е достъпен за жителите и гости на Сливен. Общината реновира масите за тенис, намиращи се северно от спортна зала „Младост“, до Парк „Юнак“. Реновирането включваше възстановяване на плота - гладката повърхност на шестте спортни съоръжения и рамките, монтаж на мрежи за тенис на маса. Пространството около масите беше почистено и облагородено. Монтирано е лед осветление с датчик, нови пейки и кошчета за смет. Предстои в района да бъдат поставени и камери за видеонаблюдение.

Община Сливен използва случая и отново апелира жителите да пазят съоръженията за обществено ползване, да бъдат отговорни и да не ги рушат. При случаи на нередности, да подават сигнали до компетентните органи.