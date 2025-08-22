Приключи почистването на растителност край пътища от Сливен до Бинкос

22.08.2025 08:00 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 21 минути | 27

Община Сливен приключи почистването от растителност на пътища от Сливен до Бинкос, възложено в края на месец юни. Дейностите бяха по участъците Сливен – Чинтулово, Чинтулово – Гавраилово, Гавраилово- Селиминово, Селиминово – Бинкос, до края на административните граници с община Твърдица, както и пътя Гавраилово – Злати войвода.

Изрязани са клони и храсти за подобряване на видимостта. Почистени са и канавките, извършено е профилиране на банкетите.

Дейностите са част от ангажиментите на Общината за ландшафтното оформление на общинските пътища, повишаване безопасността на движение и намаляване на риска от пътни произшествия чрез повишаване на видимостта на пътя. Дейностите продължават през целия летен сезон и по други общински пътища.