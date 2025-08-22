Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 22.08.2025 г.

22.08.2025 09:31 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 21.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 22.08.2025 Г.

Сливен: Петима са задържани за кражба от база към фирма в индустриалната зона на град Сливен. В края на миналата седмица е подаден сигнал за кражба на кабели от ел. табла, контактори, ел. двигатели и други ел. материали, като заявената щета е в размер на около 95 000 лева. След проведени издирвателни действия от криминалисти към участък „Надежда“- РУ-Сливен извършителите са задържани. Те са петима криминално проявен мъже на възраст от 26 до 42 години от град Сливен. Задържани са за 24 часа. Доброволно са предали част от откраднатите вещи. Работата по документиране на цялостната им престъпна дейност продължава.

На 21 август служители на РУ-Сливен са се отзовали на два сигнала за домашно насилие. Около 17,00 часа жена на 62 години е съобщила, че 30-годишният й син упражнява спрямо нея насилие и отправя заплахи. Той е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

Около 23,24 часа е получен сигнал за 42-годишен мъж в нетрезво състояние и агресивно поведение спрямо жената, с която живее на семейни начала. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На жените е предложена правна помощ.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за взломна кражба от заведение в град Сливен. През нощта на 20 срещу 21 август неизвестен извършител е проникнал в обекта и е извършил кражба на оборотни средства в размер на 200 лева, мобилен телефон „Самсунг“ и 6 броя охранителни камери. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.