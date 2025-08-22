В Сливен предстои ХХХII Национален събор на каракачаните в България

22.08.2025 10:44 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Сливен посреща танцови състави от България и Гърция за ежегодния Национален събор на каракачаните в България. Тридесет и второто издание ще се проведе на 23 август, събота, традиционно на местността Карандила над Сливен.

Тази година във фолклорната програма ще участват танцови състави от сливенския квартал „Речица“, Карлово, Варна и чуждестранните гости от Александруполис и Комотини, Гърция. Те ще представят на публиката традиционното каракачанско облекло, бит и обичаи на етноса.

Официалното откриване на събора е планирано за 10.30 ч. на Карандила. Празничният ден ще завърши с каракачанско веселие от 20 ч.

Организатор на проявата е Федерацията на културно – просветните дружества на каракачаните в България, с подкрепата на Община Сливен.