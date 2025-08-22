Посещение на ръководителя на Представителството на ЕК в Бакаджишкия манастир

22.08.2025 11:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България г-жа Йорданка Чобанова посети Община Тунджа и Бакаджишкия манастир „Св. Спас“. В рамките на визитата тя разгледа обекти в няколко населени места – с. Търнава, с. Генерал Инзово и с. Кабиле, реализирани с европейско финансиране.

В светата обител г-жа Чобанова бе посрещната от Сливенския митрополит Арсений. В приемната на манастира се проведе среща, на която владиката запозна гостите с историята на обителта, нейното духовно и историческо значение, както и с връзката ѝ със свети Серафим Софийски. Обсъдени бяха и възможности за насочване на европейски средства за развитието на региона, съобразно реалните нужди на местните хора.

В знак на уважение митрополит Арсений поднесе на г-жа Чобанова икона с образа на Пресвета Богородица и книги, издадени от митрополитското издателство.

Ръководителят на Представителството на ЕК у нас бе придружена от кмета на община Тунджа г-н Станчо Ставрев, председателя на Общинския съвет – Тунджа г-н Атанас Христов, заместник-кмета г-н Стоян Петков и кмета на с. Чарган г-н Стоимен Петров.