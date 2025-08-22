Община Сливен подготвя празничната програма за Димитровден-2025

22.08.2025 12:29 , Връзки с обществеността

И тази година програмата за празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, ще бъде наситена с много културни събития за жителите и гостите на града на различни възрасти. В момента се планират основните мероприятия – концерти, изложби, атракции. Предвиждат се събития за всеки ден в навечерието на празника. Най-наситена ще бъде програмата от 24 до 26 октомври. Уточняват се участията на известни изпълнители, местни творчески групи и самодейци. Окончателният вариант ще бъде внесен за гласуване в Общинския съвет.

Работи се и по програмите за честванията на 6 и 22 септември – Съединението и Независимостта на България, Фестивалът на 100-те войводи – 19 и 20 септември, Деня на възрастните хора – 1 октомври, Деня на учителя – 5 октомври и др.

Община Сливен ще информира своевременно с подробности за всяко от събитията.