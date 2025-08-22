Сливен, кратки вечерни новини, 22.08.2025 г., петък

Сливен ще бъде домакин утре на ХХХII Национален събор на каракачаните в България.
Община Сливен завърши почистването на растителност по пътищата от Сливен до Бинкос, възложено в края на юни.
Масите за тенис на открито до спортна зала „Младост“ в Сливен вече са обновени и готови за ползване.
И тази година програмата за празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, ще бъде наситена с много културни събития за жителите и гостите на града на различни възрасти.
"ЗММ-Сливен" АД търси инженерни кадри и технически специалисти.
Експерти на ТП на НОИ – Сливен започнаха да посещават домове за стари хора в областта и да разясняват промените, свързани с влизането на еврото.
Приключиха ремонтните дейности по оградата на Детска ясла №14 в Сливен.