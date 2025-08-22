Сливен, кратки вечерни новини, 22.08.2025 г., петък

22.08.2025 15:55 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 17 минути | 1

Сливен ще бъде домакин утре на ХХХII Национален събор на каракачаните в България.

Община Сливен завърши почистването на растителност по пътищата от Сливен до Бинкос, възложено в края на юни.

Масите за тенис на открито до спортна зала „Младост“ в Сливен вече са обновени и готови за ползване.

И тази година програмата за празника на Сливен – 26 октомври, Димитровден, ще бъде наситена с много културни събития за жителите и гостите на града на различни възрасти.

"ЗММ-Сливен" АД търси инженерни кадри и технически специалисти.

Експерти на ТП на НОИ – Сливен започнаха да посещават домове за стари хора в областта и да разясняват промените, свързани с влизането на еврото.

Приключиха ремонтните дейности по оградата на Детска ясла №14 в Сливен.