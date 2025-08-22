Частично прекъсване на водоподаването в гр. Сливен на 26.08.2025 г.

22.08.2025 15:22 , Калина Янева (ВиК Сливен)

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че във връзка с предстоящи строително-монтажни дейности по изпълнение на връзка със съществуващ водопровод при пресичане на р. Новоселска на ул. „Добри Димитров“ с новоизграден Главен клон I в. з.,

ще бъде спряно водоподаването на 26.08.2025 г. (вторник) от 08:30 ч. до 20:30 ч. в следните райони:

- Кв. Колю Фичето, кв. Звездите, кв. Ново село, кв. Сини камъни, кв. Българка и Вилна зона.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано от обявеното.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД.