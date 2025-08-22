Обучение на пилоти на медицински хеликоптер се проведе в Сливен

22.08.2025 16:46 , Връзки с обществеността

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 23 минути | 32

В Сливен тази седмица се проведе обучение на пилоти на медицински хеликоптери. Това заявиха от оперативната база на HEMS, в отговор на запитване на Общината какви са причините за зачестилите полети на хеликоптерите над града. В продължение на няколко дни трима души са обучавани от специалист от Италия. Според Димитър Чолаков от HEMS базата в нашия град е най-подходяща за обучението с хангара и хеликоптерната площадка в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“.

Следващата седмица отново ще се извършват облитания, при които обучаващите се пилоти ще демонстрират наученото пред изпитващ специалист.

Сливен е сред шестте избрани локации за бази на HEMS в страната. Миналата година Общината предостави безвъзмездно шест декара от бившето летище на Министерството на здравеопазването. Хангарът беше ремонтиран и в него се намират два медицински хеликоптера, които обслужват нуждите на спешната въздушна помощ.