ДОКЛАД за месец Август

22.08.2025 17:09 , Калина Янева (ВиК Сливен)

Относно завършването на инфраструктурни проекти на територията на кв. Речица, гр. Сливен

Уважаеми жители на кв. Речица,

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД Ви информира, че строително-монтажните дейности по изпълнение на инфраструктурните обекти, свързани с рехабилитация и модернизация на водоснабдителната и изграждане на канализационната мрежа в кв. Речица, изпълнявани по проект:

„Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД“,

За обект: “Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“,

към дата 22.08.2025 г. са в заключителен етап.

Заложените строително-монтажни дейности по проекта са изпълнени. Това включва цялостна реконструкция на основни водопроводи, изграждане на нова битова и дъждовна канализация, сградни водопроводни и канализационни отклонения, доставка и монтаж на канализационна помпена станция (КПС), изграждане на тласкател от канализационната помпена станция до пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Сливен, както и съпътстваща инфраструктура.

Всички дейности по проекта са извършени в съответствие с одобрените технически проекти, следвайки утвърдените строителни графици, нормативните изисквания и действащото законодателство в областта на ВиК услугите и инвестиционното проектиране.

Завършено е успешно цялостното почистване на новоизградената битова и дъждовна канализация. Възложеното заснемане на новоизградената канализационна мрежа е завършено на 100 %. Изпълняват се довършителни дейности по електро-захранването на канализационната помпена станция, посредством което тя ще бъде приведена в работен режим.

В тази връзка Ви уведомяваме, че реализирането на проекта е в заключителен етап. Проведени са и са приключили 72 часови проби на линейните обекти при експлоатационни условия за водопроводната мрежа и до края на месеца август 2025 г. ще се проведат 72 часови проби за канализационната мрежа. Към настоящия момент се окомплектоват и подготвят за подписване Акт образец 15, съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

След подписване на Акт образец 15, в спешен порядък ще бъде изготвена и внесена в ДНСК (Дирекция за национален строителен контрол), цялата документацията необходима за назначаване от тяхна страна на Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване, с което обектите ще бъдат официално въведени в експлоатация съгласно действащото законодателство.

Относно предстоящото присъединяване на абонатите на ВиК услуги към новоизградената канализационна система на кв. Речица, Ви информираме, че фактическото изпълнение по присъединяването ще започне по прогнозни данни през първата половина на месец септември, за което официално ще бъдете уведомени. Ще Ви бъдат предоставени контакти на лица, които ще Ви съдействат при необходимост в процеса на свързване на изградената от Вас вътрешна канализационна инсталация на поземления имот към общата канализационна мрежа на кв. Речица, гр. Сливен.

С уважение,

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

гр. Сливен, август 2025 г.