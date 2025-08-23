23.08.2025 13:48 , Мирослав Митев (Областна администрация Сливен)

Излъчване: Област Сливен | България | преди 25 минути | 22

Областният управител Чавдар Божурски бе гост на официалното откриване на Международния фестивал на народната носия в Жеравна. Събитието, което събира хиляди българи от цял свят, както и приятели на България от чужбина, се организира по традиция в местността Добромерица. Празникът на възрожденския дух започва винаги в първия петък след Голяма Богородица и продължава до неделя. Той води началото си от 2008 г. и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Успоредно с фестивала в Жеравна, днес в местността Карандила край Сливен се провежда XXXII-рият Национален събор на каракачаните в България. Чавдар Божурски изпрати поздравителен адрес до участниците в проявата.

„Усърдието, с което пазите живи своите традиции и ценности и ги предавате на следващите поколения, е достойно за уважение и трябва да служи за пример на всички. Каракачанската общност дава своя значим принос не само в сферата на културата, но и в икономическото развитие на област Сливен и Република България.

През годините Вие сте доказали, че можете да работите упорито, но и здраво да се веселите. Пожелавам добро настроение и приятни емоции на организаторите и гостите на събора! Бъдете здрави и с все така несломим дух и надежда за още по-добро бъдеще!“ – се казва в приветствието на областния управител Чавдар Божурски.