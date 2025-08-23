23.08.2025 13:55 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 2

Сливен отново стана домакин на традиционния Национален събор на Каракачаните в България. Тридесет и втория празник се проведе на 23 август, събота, на живописната местност Карандила над града. Във фолклорната програма тази година участие взеха танцови състави от сливенския квартал „Речица“, Карлово, Варна, както и чуждестранните гости от Александруполис и Комотини, Гърция. Те представиха пред публиката пъстротата на традиционното каракачанско облекло, бит и обичаи.

Официалното откриване започна в 10:30 ч., като събитието бе благословено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, който посети празника и отслужи водосвет за здраве и благословение на участниците и многобройните гости, в съслужение със ставрофорен иконом Евгени Янакиев, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник и архидякон Поликарп.

Организатор на проявата е Федерацията на културно-просветните дружества на каракачаните в България, с подкрепата на Община Сливен.