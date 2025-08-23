Сливен, кратки вечерни новини, 23.08.2025 г., събота

Сливен за пореден път беше домакин на Националния събор на каракачаните в България, XXXII издание на празника се проведе на 23 август в местността Карандила над града.
Чавдар Божурски уважи фестивала на народната носия в Жеравна и каракачанския събор на Карандила.
Пожар избухна в местността „Св. Георги“ над сливенския квартал “Комлука” днес по обяд.
В Сливен се проведе обучение на пилоти на медицински хеликоптери.
И тази година празникът на Сливен – Димитровден на 26 октомври, ще бъде отбелязан с богата културна програма за жители и гости на града от всички възрасти.
Кетъринг фирмата отрече вина за натровените гости на сватба в Сливенско.
Почистването от растителност на пътища от Сливен до Бинкос, възложено в края на месец юни, приключи - дейностите бяха по участъците Сливен – Чинтулово, Чинтулово – Гавраилово, Гавраилово-Селиминово, Селиминово – Бинкос, до края на административните граници с община Твърдица, както и пътя Гавраилово – Злати войвода.