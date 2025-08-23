23.08.2025 16:53 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди 29 минути | 33

Фолклорните традиции, битът и истинският дух на каракачаните оживяха на Карандила над Сливен. Градът под Сините камъни посрещна родни и чуждестранни танцови формации от Гърция за 32-рото издание на Националния събор на каракачаните в България.

Сред гостите на днешното откриване бе кметът на община Сливен Стефан Радев, който приветства организаторите, участниците и гостите, дошли да съпреживеят атмосферата на традиционната музика и културното наследство на каракачаните.

„Като кмет на Сливен се радвам, че именно нашият град е столицата на каракачанската общност в България. Етносът е пример за това как може едновременно да се съхраняват културните традиции, обичаи и в същото време да е отлично интегрирана в нашето общество“, заяви още кметът. Той подчерта, че каракачаните са трудолюбиви хора, предприемчиви, еталон за това как трябва да се съхранява родовата идентичност и онези консервативни и патриархални ценности, от които според Радев, обществото има нужда и днес. „Надявам се да продължавате да бъдете мост между традициите и модерното бъдеще, между България и нашите братя на юг от границата“, завърши сливенският градоначалник.

Официалното откриване уважи още Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Арсений, който извърши тържествен водосвет.

Сред присъстващите бяха народни представители от сливенски избирателен район, председателят на Общински съвет – Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.-областният управител Фатме Мустафова, председателят на Федерацията на каракачаните в България д-р Атанас Грунов, граждани и приятели на събора.

Изпълненията на традиционни каракачански песни, танци и представянето на обичаи от традиционната сватба, календар, номадският живот, се открояват най-ярко в програмата на събора. Тази година в него участват танцови състави от кв. „Речица“ в Сливен, Карлово, Варна, от Александруполис и Комотини, Гърция.

Празничната програма ще завърши с каракачанско веселие от 20 ч.

Организатор на проявата е Федерацията на културно – просветните дружества на каракачаните в България, с подкрепата на Община Сливен.