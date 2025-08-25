25.08.2025 08:37 , Ваня Банчева (Бюро по труда - Сливен)

Бюрата по труда в страната започват да приемат заявки от работодатели за включване в насърчителни мерки и програми за заетост и обучение в изпълнение на Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Работодателите могат да подават своите документи в бюрата по труда в страната за включване в насърчителни мерки за заетост и обучение по чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ. Те могат да се възползват и от свободния финансов ресурс по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Подборът и оценката на работодателите, подали заявки, се извършват при условия и параметри, определени в методика, утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика.

При разкриване на работни места за безработни от уязвимите групи, всеки работодател може да кандидатства за държавно финансиране.

Предлаганите програми и насърчителни мерки осигуряват възможности за заетост на пълно или непълно работно време на:

продължително безработни лица

безработни с основно или по-ниско образование

безработни лица без професионална квалификация

Продължителността на субсидираната заетост варира от 3 до 24 месеца. Размерът на субсидията е съгласно Националния план за действие по заетостта за 2025 г.

Работодателите могат да подават заявки по чл. 50, ал. 4, които не изискват процедура, до изчерпване на финансовия ресурс.

Важно: Договорите се сключват дистанционно, изисква се Квалифициран електронен подпис (КЕП) и регистрация в ССЕВ.