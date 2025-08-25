Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 25.08.2025 г.

25.08.2025 10:51 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 43

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 22.08.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 25.08.2025 Г.

Сливен: Притежание на наркотици са установили полицейски служители на РУ-Сливен при контрол на лица, склонни към извършване на противоправни деяния. На 22 август в кв. „Надежда“ е извършена проверка на 44-годишен мъж. В него е намерена опаковка, съдържаща кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

В РУ-Сливен е задържан 38-годишен мъж за кражба на стоки от търговски обект в град Сливен. Сигналът е получен на 22 август от служител в обекта. Извършителят е от град Сливен, криминално проявен за кражби. Задържан е за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Служители на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба от частен дом. За времето от 8 до 23 август неизвестен извършител е проникнал в жилище в град Сливен, собственост на 50-годишна жена, като е извършил кражба на техника, златни накити и пари. Нанесената щета е в процес на установяване. По случая е образувано досъдебно производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 12 сигнала за произшествия в дните от 22 до 25 август. Осигурено е дежурство по време на фестивала в село Жеравна. Оказана е една техническа помощ. Своевременно са ликвидирани пожари, без да причинят щети, възниквали в сухи треви и отпадъци, от екипи на РСПБЗН-Сливен /7/ и РСПБЗН-Нова Загора /2/

На 22.08.2025 г., в 15,35 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в орехова градина, намираща се в землището на село Самуилово. Произшествието е ликвидирано от екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожени са 12 декара орехови насаждания. Спасени са 8 декара овощна градина- праскови. Най-вероятната причина за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

На 23.08.2025 г., 12:43 часа, в РСПБЗН – Сливен е получен сигнал за пожар в смесена гора в местността Свети Георги, над сливенския квартал „Комлука“. В гасенето са участвали 8 екипа на РДПБЗН-Сливен, осем служители на ДГС-Сливен, двама общински горски служители, 4 екипа на РУ-Сливен и доброволци. Спасени са 50 декара смесена гора и 5 сгради. Унищожени са 5 декара иглолистна гора и 35 декара лесонепригодни площи. Причината са пожара е детска игра с огън в гористата местност.