Сливен, кратки вечерни новини, 25.08.2025 г., понеделник

25.08.2025 16:15 , Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 16 минути | 7

Пожарът в гората над сливенския квартал „Комлука“, възникнал в събота, е причинен от детска игра с огън.

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен обяви местата за лекари-специализанти, финансирани от държавата за 2026 г. и до 10 септември ще приема заявления на кандидати за обявените места.

На 12 септември 2025 г. доц. д-р Стефан Стефанов ще преглежда в МБАЛ „Хаджи Димитър“ в Сливен.

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 12 сигнала за произшествия в дните от 22 до 25 август.

Сливен ще открие септемврийските събития с рок концерт на крепост „Туида“ на 3 септември.

От днес до четвъртък следващата седмица в сливенския участък на автомагистрала „Тракия" временно се променя организацията на движение между пътните възли „Нова Загора" и „Ямбол" от 240-и до 273-и км., заради премахване на крайпътна растителност.

Веселин Маринов ще изнесе концерт на 28 август от 19:00 часа на крепост “Туида”.